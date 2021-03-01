Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника Президента по нацбезопасности

Источник материала: ОНТ

Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника Президента Беларуси по национальной безопасности. Данный указ подписал Александр Лукашенко 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Также Виктору Лукашенко присвоено звание генерал-майора запаса. Воинское звание генерал-майоров получили Дмитрий Шахраев, Андрей Павлюченко, Николай Карпенков, Владимир Куприянюк и Роман Подлинев. Специальное звание генерал-майора милиции присвоено Геннадию Казакевичу. Соответствующий указ Президент Беларуси подписал 1 марта.

С 26 февраля Виктор Лукашенко избран президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. До этого с 1997 года НОК возглавлял Александр Лукашенко. Его сын Виктор с апреля 2019 года находился в должности первого вице-президента НОК.

Фото: БЕЛТА

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