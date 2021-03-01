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Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника Президента по нацбезопасности

01.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника Президента по нацбезопасности

Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника Президента Беларуси по национальной безопасности. Данный указ подписал Александр Лукашенко 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Также Виктору Лукашенко присвоено звание генерал-майора запаса. Воинское звание генерал-майоров получили Дмитрий Шахраев, Андрей Павлюченко, Николай Карпенков, Владимир Куприянюк и Роман Подлинев. Специальное звание генерал-майора милиции присвоено Геннадию Казакевичу. Соответствующий указ Президент Беларуси подписал 1 марта.

С 26 февраля Виктор Лукашенко избран президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. До этого с 1997 года НОК возглавлял Александр Лукашенко. Его сын Виктор с апреля 2019 года находился в должности первого вице-президента НОК.

Фото: БЕЛТА

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Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника Президента Беларуси по национальной безопасности. Данный указ подписал Александр Лукашенко 26 февраля. Об этом...
 
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