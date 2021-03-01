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В Катаре стартует теннисный турнир: Азаренко и Соболенко принимают участие

01.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Катаре стартует теннисный турнир: Азаренко и Соболенко принимают участие

В Катаре сегодня стартует престижный теннисный турнир. Участие в нем принимают две белорусские теннисистки.

Сегодня вечером на корт выйдет Виктория Азаренко. Она посеяна под восьмым номером. Соперницей белоруски в первом круге станет россиянка Светлана Кузнецова. Ранее эти теннисистки встречались 9 раз: в пяти матчах сильнее была Азаренко. Также в Катаре сыграет и первая ракетка Беларуси Арина Соболенко. Она один из фаворитов соревнований и начнет выступление сразу со второго раунда. Призовой фонд турнира составляет 565 тысяч долларов.

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В Катаре сегодня стартует престижный теннисный турнир. Участие в нем принимают две белорусские теннисистки. Сегодня вечером на корт выйдет Виктория Азаренко. Она...
 
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