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В минском метро появились сервисы оплаты проезда с помощью биометрии. На каких станциях и как это работает?

01.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В минском метро появились сервисы оплаты проезда с помощью биометрии. На каких станциях и как это работает?

В Минске на некоторых станциях метро появились биометрические терминалы. Ими смогут пользоваться держатели карточек Mastercard всех банков Беларуси. Информацию об этом разместили на сайте «Беларусбанка».

Такие терминалы будут работать с 1 марта на станциях метро «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина». Оплата проезда будет осуществляться за пару секунд с помощью технологии распознавания лица пассажира датчиками аппарата.

Такая услуга реализована благодаря проекту «Смотри и проходи». Чтобы воспользоваться технологией, нужно:

  1. установить на телефон приложение М-банкинг «Беларусбанка»;
  2. выбрать вкладку «Смотри и плати»;
  3. сфотографироваться перед поездкой и при проходе через турникет просто посмотреть на биометрический терминал. Система распознает ваши черты лица, а с карты снимется оплата. 

Воспользоваться услугой могут клиенты любого банка Беларуси. Чтобы это сделать, нужно добавить свою платежную карту в приложение М-банкинга в любом инфокиоске «Беларусбанка».

Фото: belarusbank.by

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Теги: Минск
 
 
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В Минске на некоторых станциях метро появились биометрические терминалы. Ими смогут пользоваться держатели карточек Mastercard всех банков Беларуси. Информацию об...
 
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