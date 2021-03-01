В минском метро появились сервисы оплаты проезда с помощью биометрии. На каких станциях и как это работает?

Источник материала: ОНТ

В Минске на некоторых станциях метро появились биометрические терминалы. Ими смогут пользоваться держатели карточек Mastercard всех банков Беларуси. Информацию об этом разместили на сайте «Беларусбанка».

Такие терминалы будут работать с 1 марта на станциях метро «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина». Оплата проезда будет осуществляться за пару секунд с помощью технологии распознавания лица пассажира датчиками аппарата.

Такая услуга реализована благодаря проекту «Смотри и проходи». Чтобы воспользоваться технологией, нужно:

установить на телефон приложение М-банкинг «Беларусбанка»; выбрать вкладку «Смотри и плати»; сфотографироваться перед поездкой и при проходе через турникет просто посмотреть на биометрический терминал. Система распознает ваши черты лица, а с карты снимется оплата.

Воспользоваться услугой могут клиенты любого банка Беларуси. Чтобы это сделать, нужно добавить свою платежную карту в приложение М-банкинга в любом инфокиоске «Беларусбанка».

Фото: belarusbank.by

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram