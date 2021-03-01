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В минском метро появились сервисы оплаты проезда с помощью биометрии. На каких станциях и как это работает?
Источник материала: ОНТ
В Минске на некоторых станциях метро появились биометрические терминалы. Ими смогут пользоваться держатели карточек Mastercard всех банков Беларуси. Информацию об этом разместили
Такие терминалы будут работать с 1 марта на станциях метро «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина». Оплата проезда будет осуществляться за пару секунд с помощью технологии распознавания лица пассажира датчиками аппарата.
Такая услуга реализована благодаря проекту «Смотри и проходи». Чтобы воспользоваться технологией, нужно:
Воспользоваться услугой могут клиенты любого банка Беларуси. Чтобы это сделать, нужно добавить свою платежную карту в приложение М-банкинга в любом инфокиоске «Беларусбанка».
Фото: belarusbank.by
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В минском метро появились сервисы оплаты проезда с помощью биометрии. На каких станциях и как это работает?
В Минске на некоторых станциях метро появились биометрические терминалы. Ими смогут пользоваться держатели карточек Mastercard всех банков Беларуси. Информацию об...
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