Будет тепло, но к концу недели похолодает, пойдет снег. Прогноз погоды на 2 марта

Источник материала: ОНТ

Календарная зима позади, но весна с приходом не спешит. В конце недели вновь похолодает и пойдет снег.

В ближайшие сутки погодные условия в Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая из Западной Европы. Будет умеренно тепло, а осадки только на северо-востоке.

Во вторник – облачно с прояснениями. На большей части страны без осадков, днем по северо-востоку – кратковременный мокрый снег, дождь. Влажность до 80%. Ночью и утром в отдельных районах туман, видимость до полукилометра. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, ночью умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

Утром температура воздуха по всей Беларуси практически одинаковая – около ноля. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня – от +3°C по Витебской области до +5°C по Брестской. К вечеру температура немного понизится – +2°C в северных районах, на градус выше – в южных.

В последующие два дня Беларусь останется в области повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков, лишь в четверг утром и днем кратковременный дождь, мокрый снег. Ночью и утром – слабый туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью -4°C…+1°C, днем от +3°C тепла по северу до +10°C по югу. В пятницу начнет поступать холодный воздух с севера, похолодает и пойдет снег.

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