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Экс-президент Франции Николя Саркози получил три года по обвинению в коррупции

01.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экс-президент Франции Николя Саркози получил три года по обвинению в коррупции

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к трем годам тюремного срока. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием, передает РИА «Новости».

Суд приговорил Саркози к трем годам лишения свободы: двум условно и одному – тюремного заключения. При этом прокуратура требовала для экс-президента четыре года тюремного срока – два реальных и два условных.

По данному делу также проходили двое других подсудимых – бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер. Их признали виновными в разглашении профессиональной тайны. Их осудили на те же сроки.

Николя Саркози занимал пост президента Франции в 2007–2012 годах. Это первый случай в стране, когда главу государства обвиняют в коррупции, и второй, когда к суду привлекают бывшего президента. Первым был Жак Ширак в 2011-м.

Фото: © REUTERS/Gonzalo Fuentes

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Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к трем годам тюремного срока. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием, передает РИА «Новости»....
 
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