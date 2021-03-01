Экс-президент Франции Николя Саркози получил три года по обвинению в коррупции

Источник материала: ОНТ

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к трем годам тюремного срока. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием, передает РИА «Новости».

Суд приговорил Саркози к трем годам лишения свободы: двум условно и одному – тюремного заключения. При этом прокуратура требовала для экс-президента четыре года тюремного срока – два реальных и два условных.

По данному делу также проходили двое других подсудимых – бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер. Их признали виновными в разглашении профессиональной тайны. Их осудили на те же сроки.

Николя Саркози занимал пост президента Франции в 2007–2012 годах. Это первый случай в стране, когда главу государства обвиняют в коррупции, и второй, когда к суду привлекают бывшего президента. Первым был Жак Ширак в 2011-м.

Фото: © REUTERS/Gonzalo Fuentes

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