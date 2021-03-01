Чиновники обновили базу тунеядцев. С мая с иждивенцев будут брать по полным тарифам за отопление и газ

Источник материала: Tut.by

Власти обновили базу незанятых в экономике. В нее попали те, кто не смог подтвердить занятость за 4 квартал прошлого года. С 1 мая с тех, кто попал в тунеядскую базу и у кого есть в собственности жилье, планируют взимать оплату по полным тарифам за газоснабжение и отопление (сейчас — только за горячую воду). Тем временем чиновники продолжают искать тунеядцев и составили план работы на нынешнюю пятилетку, а службы занятости и налоговая намерены «принять исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику города».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Тунеядскую базу обновляют ежеквартально. Чтобы не попасть в обновленную в феврале базу, до 21 января нужно было успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость.

Белорусы могут проверить в онлайн-режиме, не включили ли их в эту базу. Сделать это можно на Едином портале электронных услуг. С 20 февраля по 1 марта эта услуга по предоставлению сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике была недоступна , чиновники обновляли базу.

Что нужно сделать, чтобы онлайн посмотреть, включили ли в базу

Чтобы посмотреть на Едином портале электронных услуг, включили ли вас в базу тунеядцев, нужно получить ключ электронной цифровой подписи или уникальный идентификатор, то есть логин и пароль. Они потребуются для ввода в личном электронном кабинете на Едином портале электронных услуг. Получить логин и пароль можно в службе «Одно окно» по месту жительства или подойти в Национальный центр электронных услуг.

После авторизации на Едином портале электронных услуг нужно выбрать в списке доступных услуг категорию «работа и занятость», код услуги — 3.33.03.2 («Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике»).

После этого нужно кликнуть на «заказать», после чего подтвердить свой заказ. После всех этих манипуляций нужно нажать на «получить», после чего появится информация с номером заказа, датой и временем, а также именем того, кто выполнил заказ.

Если вам приходили письма от службы занятости или «тунеядских» комиссий с предложением о трудоустройстве, напишите нам в телеграм @bobkov_tut или на e-mail bobkov@tutby.com Напишите нам также, если можете поделиться опытом поиска работы через службы занятости, помогли ли они вам трудоустроиться. Выплачивали ли вам пособие по безработице? Будем благодарны, если расскажете, с каким трудностями столкнулись при трудоустройстве.

А сколько находят тунеядцев

Чиновники по-прежнему не озвучивают, сколько человек в целом по стране находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают «потяжелевшие» жировки. К примеру, в Минске в конце декабря прошлого года насчитали 67 тысяч тунеядцев. В некоторых регионах ранее также озвучивали данные по числу тех, кого включили в базу незанятого в экономике населения. Однако в целом по стране данные не размещаются в открытом доступе.

Ранее чиновники сообщали , что в базе не занятых в экономике в целом по стране числится около 500 тысяч человек. Власти прогнозировали , что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населения, при этом имеет в собственности квартиры. При этом в некоторых районах счета по полным тарифам за подогрев воды никто из включенных в базу не получил , среди них — Браславский, Лиозненский, Малоритский (данные на апрель этого года).

Напомним, после запуска базы не занятых в экономике « обнаружилось много ошибок , начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные , и пенсионеры . Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.