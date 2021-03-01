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Чиновники обновили базу тунеядцев. С мая с иждивенцев будут брать по полным тарифам за отопление и газ
Источник материала: Tut.by
Власти обновили базу незанятых в экономике. В нее попали те, кто не смог подтвердить занятость за 4 квартал прошлого года. С 1 мая с тех, кто попал в тунеядскую базу и у кого есть в собственности жилье, планируют
Тунеядскую базу обновляют ежеквартально. Чтобы не попасть в обновленную в феврале базу, до 21 января нужно было успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость.
Белорусы могут проверить в онлайн-режиме, не включили ли их в эту базу. Сделать это можно на Едином портале электронных услуг. С 20 февраля по 1 марта эта услуга по предоставлению сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике была
Что нужно сделать, чтобы онлайн посмотреть, включили ли в базу
Чтобы посмотреть на Едином портале электронных услуг, включили ли вас в базу тунеядцев, нужно получить ключ электронной цифровой подписи или уникальный идентификатор, то есть логин и пароль. Они потребуются для ввода в личном электронном кабинете на Едином портале электронных услуг. Получить логин и пароль можно в службе «Одно окно» по месту жительства или подойти в Национальный центр электронных услуг.
После авторизации на Едином портале электронных услуг нужно выбрать в списке доступных услуг категорию «работа и занятость», код услуги — 3.33.03.2 («Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике»).
После этого нужно кликнуть на «заказать», после чего подтвердить свой заказ. После всех этих манипуляций нужно нажать на «получить», после чего появится информация с номером заказа, датой и временем, а также именем того, кто выполнил заказ.
А сколько находят тунеядцев
Чиновники по-прежнему не озвучивают, сколько человек в целом по стране находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают «потяжелевшие» жировки. К примеру, в Минске в конце декабря прошлого года
Ранее чиновники
Напомним, после запуска базы не занятых в экономике «
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Чиновники обновили базу тунеядцев. С мая с иждивенцев будут брать по полным тарифам за отопление и газ
Власти обновили базу незанятых в экономике. В нее попали те, кто не смог подтвердить занятость за 4 квартал прошлого года.
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