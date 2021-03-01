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Лукашенко потребовал отслеживать необоснованный рост цен в Беларуси

01.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед председателем Комитета госконтроля Василием Герасимовым задачу выработать четкую политику ценообразования.

Это касается не только товаров первой необходимости. В такую категорию попали 60 позиций – в основном, это продукты питания. На особом контроле сейчас у президента и цены на лекарства. В связи с отменой льгот по НДС в 10% некоторые продавцы накрутили цены в разы. С этим глава государства поручил разобраться и принять меры к нарушителям.

«Что такое 10%? Это ничто. Но под это все начали поднимать цены. Жесточайшим образом надо останавливать людей. От производителя до потребителя. Мы должны видеть и оптовиков, и розницу. Мы не должны позволить разного рода «очумелым» наживаться на бедах людей. У нас 50% государственных аптек, 50% примерно частных. Если в чувства не приведем частников, ну что ж, тогда будут работать государственные аптеки», – отметил Лукашенко.

Повышению розничной стоимости товара способствуют и фирмы-посредники, а также оптовики. Александр Лукашенко потребовал розничным сетям работать напрямую с производителями.



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Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед председателем Комитета госконтроля Василием Герасимовым задачу выработать четкую политику...
 
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