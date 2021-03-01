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Журналистка Ольга Быковская освобождена из милиции «с извинениями»

01.03.2021 20:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанная сегодня в Лиде журналистка Ольга Быковская освобождена из РОВД «с извинениями».

Журналистка Ольга Быковская освобождена из милиции «с извинениями»

1 марта она приехала в районный суд как свидетель по административному делу журналиста Юрия Дешука, которого судили по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Дешук, как и Быковская, 18 января присутствовали на оглашении приговора местному активисту Витольду Ашурку. Быковская готовила материал из зала суда для информационной компании БелаПАН. После объявления приговора (пять лет лишения свободы) пришедшие в суд граждане начали возмущаться, что было воспринято как несанкционированная акция.

Быковская сообщила БелаПАН, что на нее собирались составить протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинении законному требованию должностного лица, однако после проверки документов, в том числе редакционного удостоверения, отпустили. Задержанный с ней еще один свидетель Евгений Лукашевич из Березовки (Лидский район) остается в РОВД.

 
 
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Задержанная сегодня в Лиде журналистка Ольга Быковская освобождена из РОВД «с извинениями».
 
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