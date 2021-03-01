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«Привести в чувство» всех. Лукашенко ужесточает контроль над ценами и обществом
Источник материала: Навiны
На обострение проблем в экономике, политике и других сферах Александр Лукашенко реагирует одинаково. Его универсальный инструмент — большой разводной ключ, которым вождь режима стремится закрутить все гайки. В частности, 1 марта он в очередной раз озаботился ценами, особенно на лекарства, ополчился на посредников,
«Это же не дело, что мы там 60 позиций взяли под контроль. Знаете, молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло — пусть растет любыми темпами цена? А что, наши люди масло не употребляют?» —
Священная война против «очумелых» частников
Говоря о 60 позициях, Лукашенко имел в виду постановление Совмина № 100 от 23 февраля «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости», которым практически замораживаются цены на 62 товара.
Это решение и так поставило на уши бизнес-сообщество. Независимые же эксперты заявили, что если власти не одумаются, то в итоге магазинные полки
Однако Лукашенко считает, что «надо посматривать на ценообразование» относительно еще более широкого круга товаров. Более того, по его мнению, КГК должен играть «какую-то концептуальную роль» в вопросе контроля над ценообразованием.
Вдобавок Лукашенко в очередной раз вернулся к идее дать укорот посредникам, которые-де «способствуют повышению стоимости товара процентов до 30, а то иногда и больше по отдельным позициям». В частности, как он полагает, «нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси».
«Но самое главное — лекарства. Мы не должны позволить этим разного рода очумелым наживаться на бедах людей», — подчеркнул Лукашенко. Далее прозвучала прозрачная
Первый президент Беларуси пытается обуздать цены и привести в чувство частников на протяжении всех 26 с лишним лет своего правления. Многострадальный белорусский бизнес выживает вопреки всему в крайне агрессивной среде. По росту же цен Беларусь обогнала все государства СНГ. По подсчетам экономиста Леонида Злотникова, c 1995 года (Лукашенко пришел к власти в 1994-м) цены в стране выросли в сто миллионов раз.
Эксперт: людям в погонах нечего делать в ценообразовании
Независимые эксперты подчеркивают: особенно быстро растут именно те цены, которые пытается регулировать государство. Но власти раз за разом наступают на те же грабли. И тон по-прежнему задает Лукашенко. Откуда такое упорство?
Руководитель проекта «Кошт урада» экономист Владимир Ковалкин в комментарии для Naviny.by выделил две причины. Первая — чисто психологическая: «Это желание Лукашенко контролировать абсолютно всё, насколько это возможно и даже невозможно».
Второй причиной эксперт считает популизм: Лукашенко стремится «заработать очки защитника простого народа, в глазах доверчивых пожилых людей выглядеть этаким Робин Гудом, который забирает деньги у плохих коммерсантов».
Долговременный жесткий контроль над ценами, по прогнозу собеседника, приведет к дефициту товаров и росту цен на них на сером или черном рынке — всё это люди постарше хорошо помнят по советским временам.
Кроме того, подобный контроль порождает «соревнование между госуправленцами в погонах и коммерсантами, которые придумывают способы, как обойти эти ограничения». Например, поясняет эксперт, изменяется название товара. Можно также цены на основной товар не повышать или повысить немного, а вот на сопутствующий товар — поднять серьезно. В итоге покупатель, которому нужно и то, и другое, все равно расплачивается сполна.
Вообще «людям в погонах абсолютно нечего делать в ценообразовании», убежден экономист.
Без посредников вы бы ездили за молоком на ферму
Также Ковалкин отмечает, что посредники, против которых давно пытается воевать белорусское руководство, на самом деле выполняют важную функцию. И прежде всего «крупный опт и крупные поставки превращают в мелкий опт», а параллельно могут заниматься переупаковкой, пересортировкой и пр.
Экономист приводит бытовой пример: представьте, что вам, обыкновенному потребителю, нужно отдельно ехать на хлебозавод за батоном, на ферму за молоком и т.д. Понятно, что несравненно удобнее одним махом, пусть и немного дороже, купить всё в универсаме. Этот комфорт и обеспечивают посредники, чей бизнес, кстати, является низкомаржинальным.
«Другое дело, если это какая-то кормушка, если мы говорим про кумовство, коррупцию», — подчеркивает собеседник Naviny.by. Например, когда под видом посредничества родственники того или иного начальника что-то поставляют на госпредприятие или, наоборот, что-то с него продают.
«Вот тогда это действительно нарост. Но эта проблема не связана с бизнесом», — говорит экономист. По его мнению, причины здесь нужно искать в системе, которая позволяет «конвертировать власть в деньги».
Общество стало другим, а методы управления — прежние
Саму систему, однако, ее архитектор трогать не хочет. Сохраняется большой неэффективный госсектор. Для контроля над всем и вся нужен громоздкий госаппарат. А если от воли чиновника зависит слишком многое, то у него появляется соблазн извлечь выгоду из своих полномочий. В итоге — заколдованный круг, и гидру коррупции никак не победить.
По идее, чтобы укротить инфляцию, следовало бы, напротив, раскрепостить экономику. Рыночная конкуренция сдерживает рост цен не в пример эффективнее, чем грозные контролеры. Что видно на примере соседних стран ЕС, где инфляция заметно ниже, чем в Беларуси.
Но для Лукашенко этот путь неприемлем, поскольку чреват ослаблением автократии. И особенно ополчился он на бизнес, на частника после прошлогоднего психологического потрясения, вызванного небывалыми
И в принципе опасения вождя режима небезосновательны. Рост бизнеса расширяет слой независимых людей, которым тесно в клетке авторитарного режима, которые хотят независимого суда, независимой прессы и вообще гражданских свобод.
Развитие частного сектора, информационных технологий, расширение контактов с внешним миром — все это и многое другое сильно
Человек же, пришедший к власти в 1994-м, по-прежнему пытается управлять методами прошлого тысячелетия. В его системе взглядов нет идеи свободного развития — всё подминает под себя идея тотального контроля и закручивания гаек.
Власти сжимают пружину
При этом курс на закручивание гаек взят не только в экономике, но и в других сферах. С 1 марта вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях. В частности, за повторное участие в неразрешенной акции могут посадить уже не на 15, а на
Но это еще цветочки. В Администрацию президента поступил проект новой редакции Уголовного кодекса. И вот в нем против тех, кого Лукашенко называет «протестунами», предусмотрены меры покруче. Причем власти
В частности,
Короче, под раздачу рискует попасть любой политически активный белорус (и даже, как показывает опыт, случайный зевака).
Таким образом правящая верхушка рассчитывает «привести в чувство» всю недовольную ею часть белорусского общества. Но этот похоже на сжимание пружины, которая когда-нибудь непременно распрямится.
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Правящей верхушке глубоко чужда идея свободного развития…
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