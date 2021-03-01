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Журналиста Дешука обвинили в скандировании «Жыве Беларусь!» во время вынесения приговора, который он освещал

01.03.2021 20:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналиста из Березовки (Лидский район) Юрия Дешука оштрафовали на 50 базовых величин (1450 рублей) за то, что он якобы выкрикивал «Жыве Беларусь!», когда в Лиде суд выносил приговор общественному активисту Витольду Ашурку.

Журналиста Дешука обвинили в скандировании «Жыве Беларусь!» во время вынесения приговора, который он освещал
Юрий Дешук. Фото: Facebook

18 января около 50 человек пришли к Ашурку на объявление приговора. Сам судебный процесс проходил в закрытом режиме. После того как судья огласил срок — пять лет колонии за насилие над милиционером, некоторые в зале суда стали кричать «Ганьба!», «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!» На некоторых из них составили административные протоколы по статье 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Среди них был и Дешук.

Он не признал себя виновным, заявив, что пришел в суд как журналист.

Против Дешука свидетельствовал сотрудник милиции. Журналистка Ольга Быковская и житель Березовки Евгений Лукашевич, которые присутствовали на вынесении приговора Ашурку, также дали свидетельские показания.

В перерыве суда Быковскую и Лукашевича задержали. Как сообщил БелаПАН Дешук, милиционеры заявили, что их забирают по той же причине, по которой судили его самого.

По состоянию на 18:40 Быковская и Лукашевич находились в Лидском РОВД, на них составляли протоколы.

 
 
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Журналиста из Березовки (Лидский район) Юрия Дешука оштрафовали на 50 базовых величин (1450 рублей) за то, что он якобы выкрикивал «Жыве Беларусь!», когда в Лиде суд...
 
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