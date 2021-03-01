Журналиста Дешука обвинили в скандировании «Жыве Беларусь!» во время вынесения приговора, который он освещал

Журналиста из Березовки (Лидский район) Юрия Дешука оштрафовали на 50 базовых величин (1450 рублей) за то, что он якобы выкрикивал «Жыве Беларусь!», когда в Лиде суд выносил приговор общественному активисту Витольду Ашурку.



Юрий Дешук. Фото: Facebook

18 января около 50 человек пришли к Ашурку на объявление приговора. Сам судебный процесс проходил в закрытом режиме. После того как судья огласил срок — пять лет колонии за насилие над милиционером, некоторые в зале суда стали кричать «Ганьба!», «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!» На некоторых из них составили административные протоколы по статье 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Среди них был и Дешук.

Он не признал себя виновным, заявив, что пришел в суд как журналист.

Против Дешука свидетельствовал сотрудник милиции. Журналистка Ольга Быковская и житель Березовки Евгений Лукашевич, которые присутствовали на вынесении приговора Ашурку, также дали свидетельские показания.

В перерыве суда Быковскую и Лукашевича задержали . Как сообщил БелаПАН Дешук, милиционеры заявили, что их забирают по той же причине, по которой судили его самого.

По состоянию на 18:40 Быковская и Лукашевич находились в Лидском РОВД, на них составляли протоколы.