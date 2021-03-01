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Журналиста Дешука обвинили в скандировании «Жыве Беларусь!» во время вынесения приговора, который он освещал
Источник материала: Навiны
Журналиста из Березовки (Лидский район) Юрия Дешука оштрафовали на 50 базовых величин (1450 рублей) за то, что он якобы выкрикивал «Жыве Беларусь!», когда в Лиде суд выносил приговор общественному активисту Витольду Ашурку.
18 января около 50 человек пришли к Ашурку на объявление приговора. Сам судебный процесс проходил в закрытом режиме. После того как судья огласил срок — пять лет колонии за насилие над милиционером, некоторые в зале суда стали кричать «Ганьба!», «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!» На некоторых из них составили административные протоколы по статье 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Среди них был и Дешук.
Он не признал себя виновным, заявив, что пришел в суд как журналист.
Против Дешука свидетельствовал сотрудник милиции. Журналистка Ольга Быковская и житель Березовки Евгений Лукашевич, которые присутствовали на вынесении приговора Ашурку, также дали свидетельские показания.
В перерыве суда Быковскую и Лукашевича
По состоянию на 18:40 Быковская и Лукашевич находились в Лидском РОВД, на них составляли протоколы.
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Журналиста Дешука обвинили в скандировании «Жыве Беларусь!» во время вынесения приговора, который он освещал
Журналиста из Березовки (Лидский район) Юрия Дешука оштрафовали на 50 базовых величин (1450 рублей) за то, что он якобы выкрикивал «Жыве Беларусь!», когда в Лиде суд...
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