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В Ереване идёт митинг. Никола Пашинян заявил о намерении провести в Армении референдум - видео

01.03.2021 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В центре Еревана на проспекте Баграмяна начался митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства

В Ереване идёт митинг. Никола Пашинян заявил о намерении провести в Армении референдум - видео
Фото: Дмитрий Ловецкий, AP
На проспекте Баграмяна, где расположены здания парламента и президентской резиденции, сооружена сцена и установлены палатки. Движение на проспекте перекрыто с 25 февраля

В центре Еревана на проспекте Баграмяна начался митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства.

На проспекте Баграмяна, где расположены здания парламента и президентской резиденции, сооружена сцена и установлены палатки. Движение на проспекте перекрыто с 25 февраля, передает "Интерфакс".

Обстановка в Армении резко обострилась в четверг после того, как Главный штаб Вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Никола Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Никол Пашинян 25 февраля в ответ на требование его отставки со стороны Вооруженных сил Армении заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба Гаспаряна.

Согласно Конституции республики, высшее командование ВС назначает президент по предложению премьер-министра, передает ТАСС. В субботу президент вернул премьер-министру предложение об увольнении начальника Генштаба ВС. В результате премьер повторно направил свое предложение президенту. Теперь Саркисян в трехдневный срок должен подписать указ или же оспорить его в Конституционном суде. Сам президент заявил, что не поддерживает ни одну из политических сил.

В понедельник группа оппозиционеров, преодолев сопротивление полиции, вошла в одно из зданий правительственного комплекса в Ереване. Они потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Организаторы акции - молодежный союз оппозиционной партии "Дашнакцутюн".

Оппозиционеры провели акцию на первом этаже. Они призвали сотрудников министерств не участвовать в митинге сторонников Никола Пашиняна. Акция продлилась несколько минут. "Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство", - сказал один из участников.

В этот же день президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян провели встречу и обсудили внутриполитическую ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

"Поскольку у президента Армена Саркисяна проблемы со здоровьем, премьер-министр посетил его. Естественно, президент и премьер коснулись и внутриполитической ситуации в стране. Остальные информационные потоки абсолютно ложны, они пытаются обострить и без того напряженную ситуацию", - отмечается в сообщении.

Президентский аппарат также подчеркивает, что Саркисян руководствуется исключительно Конституцией республики и действует в национальных интересах в рамках своих полномочий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении провести в Армении референдум о переходе от парламентской к "полупрезидентской" форме правления. 
Генпрокурор Армении Артур Давтян заявил в понедельник, что любая попытка подрыва внутренней стабильности в стране должна получить правовую оценку. Фрагмент его выступления в ходе заседания коллегии приводит пресс-служба надзорного ведомства.
 
 
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В центре Еревана на проспекте Баграмяна начался митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и возглавляемого им...
 
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