Слова Виктора Лукашенко, которые могут объяснить его увольнение в запас

Источник материала: Салiдарнасць

Отец присвоил Виктору Лукашенко звание генерал-майора. С одним большущим «но» – генерал-майора запаса.

1 марта правитель подписал указы о присвоении специального и воинских званий. В числе удостоенных благодарности Лукашенко такие печально известные персоны как заместители министра внутренних дел Николай Карпенков и Геннадий Казакевич.

В списке все действующие силовики, кроме одного – Виктору Лукашенко присвоено звание генерал-майора запаса.

Таким образом правитель сдержал обещание, данное в пятницу после избрания старшего сына президентом НОК: «Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями».





Виктор Лукашенко с Сергеем Румасом, отправленным в отставку летом 2020 года. Архивное фото

Сторонникам Виктора Лукашенко можно одновременно и порадоваться, и огорчиться за него: генерал-майору запаса всего 45 лет, он далеко не пенсионер, а его уже списали.

Что могло стать причиной такого крутого поворота в судьбе старшего сына правителя? В первой половине февраля один из известных телеграм-каналов запустил слух: в семье Лукашенко конфликт, Виктор и Дмитрий настаивают на уходе отца, старший сын отлучен от принятия решений.

Доверять каналу, не раз публиковавшему фейки, нельзя. Однако выдумать этот слух можно было базируясь на вполне реальной истории.

В 2005 году, уже после того, как Виктор Лукашенко был назначен помощником президента по национальной безопасности, правитель рассказал телеканалу ТВЦ: «Сидим, и старший — работает у меня помощником, он военный человек, вопросами такими специфическими занимается… — и вот мне старший говорит: папа, ну хорошо, ты президент, ну вот рядом мы с тобой живем за проволокой этой, ладно, это терпимо еще. Но что завтра? Вот тебя не избрали. Где мы будем жить?»

С точки зрения сыновей правителя логично было бы думать о своем будущем: даже старшие из них все еще довольно молодые люди, им еще жить и жить. И это будущее было бы более спокойным и предсказуемым, если бы их отец мирно отдал власть с гарантиями безопасности для членов семьи.

Но со стороны самого старшего Лукашенко, упорно не желающего уходить в отставку, несмотря на желания большинства населения, подобные мысли наверняка были бы расценены как крамола.

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