﻿ В Минске задержан лидер ОГП Николай Козлов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске задержан лидер ОГП Николай Козлов

01.03.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Минске задержан лидер ОГП Николай Козлов

  • 1.03.2021, 20:42
В Минске задержан лидер ОГП Николай Козлов

Его отправили на 15 суток на Окрестина.

Лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова на 15 суток отправили на Окрестина.

Ранее оппозиционному политику присудили административный арест за «неповиновение» — он отказался давать подписку о неразглашении по «делу Координационного совета».

1 марта Козлова вызвали в Партизанское РУВД, откуда и отправили отбывать срок.

В среду лидера ОГП ждет новый суд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его отправили на 15 суток на Окрестина.
 
Новости дня
Новости разные
 
Удача фотомастера: на Муховце сняли редкую для Беларуси утку - синьгу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by