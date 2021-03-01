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В Минске задержан лидер ОГП Николай Козлов
Источник материала: Хартия'97
В Минске задержан лидер ОГП Николай Козлов
Его отправили на 15 суток на Окрестина.
Лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова на 15 суток отправили на Окрестина.
Ранее оппозиционному политику присудили административный арест за «неповиновение» — он отказался давать подписку о неразглашении по «делу Координационного совета».
1 марта Козлова вызвали в Партизанское РУВД, откуда и отправили отбывать срок.
В среду лидера ОГП ждет новый суд.
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Его отправили на 15 суток на Окрестина.
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