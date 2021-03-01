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Пашинян предложил досрочные выборы в Армении

01.03.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пашинян предложил досрочные выборы в Армении

  • 1.03.2021, 20:29
Пашинян предложил досрочные выборы в Армении
Никол Пашинян

В Ереване проходят акции как сторонников, так и противников премьера Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отставки которого требуют участники уличных акций оппозиции, выступил с предложением провести референдум об изменении в стране формы правления, а также заявил о готовности к досрочным выборам в парламент, передает svoboda.org.

Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана, на который собрались несколько тысяч человек. Он сказал, что инициирует проведение в октябре референдума о принятии новой конституции или о поправках к действующему основному закону, чтобы перейти от парламентской формы правления к полупрезидентской.

При этом совсем недавно - в 2018 году - Армения от полупрезидентской, напротив, перешла к парламентской республике. Сторонники этого изменения рассчитывали на то, что бывший президент Серж Саргсян сохранит власть, став премьер-министром. Этот план, однако, сорвали массовые уличные выступления сторонников Пашиняна, которым в конце концов удалось добиться назначения премьером именно своего лидера.

Пашинян также сказал, что готов к досрочным парламентским выборам, если на это согласится оппозиция.

Противники Пашиняна требуют его отставки, обвиняя премьера, помимо прочего, в поражении в войне в Нагорном Карабахе в прошлом году. Тогда азербайджанские войска заняли значительную часть территорий, около 30 лет находившихся под армянским контролем. В последние дни ситуация в Армении ещё более обострилась из-за противостояния между руководителем Генштаба вооружённых сил Оником Гаспаряном и Пашиняном. Президент Армении Армен Саркисян отказался от подготовленного Пашиняном указа об отставке Гаспаряна, который ранее призвал к отставке премьера и правительства.

В понедельник в Ереване проходят акции как сторонников, так и противников Пашиняна.

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В Ереване проходят акции как сторонников, так и противников премьера Армении.
 
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