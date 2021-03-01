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В СБУ передали список белорусских чиновников, которым предлагают ограничить въезд в Украину

01.03.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В СБУ передали список белорусских чиновников, которым предлагают ограничить въезд в Украину

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  • 1.03.2021, 20:24
В СБУ передали список белорусских чиновников, которым предлагают ограничить въезд в Украину
Фото: Facebook

Список передал Белорусский фонд спортивной солидарности.

Белорусский фонд спортивной солидарности подал в Службу безопасности Украины список чиновников, которым предлагают ограничить въезд в Украину. Об этом фонд сообщил 1 марта на своей странице в Facebook.

В перечне оказались министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, его заместители Михаил Портной, Александр Барауля, Вячеслав Дурнов и другие чиновники.

"Фонд спортивной солидарности любезно просит Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины, Службу безопасности Украины поддержать прилагаемый список и подать его в Совет национальной безопасности и обороны Украины, чтобы включить указанных белорусских должностных лиц в сфере спорта в санкционные списки относительно субъектов режима Беларуси за подрыв демократии", – отметили в сообщении.

Авторы обращения отметили, что могут предоставить материалы и доказательства в отношении чиновников, ответственных "за серьезные нарушения прав человека".

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