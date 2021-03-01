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Минчанин, совершивший самосожжение на площади Независимости, уже месяц лежит в больнице без сознания

01.03.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчанин, совершивший самосожжение на площади Независимости, уже месяц лежит в больнице без сознания

  • 1.03.2021, 20:20
Минчанин, совершивший самосожжение на площади Независимости, уже месяц лежит в больнице без сознания
Павел Баньковский

У Павла Баньковского диагностировали 72% ожогов тела.

22 января минчанин Павел Баньковский вышел на площадь Независимости и пытался совершить самосожжение. Его спасли, но диагностировали 72% ожогов тела и тяжелые ожоги головы. Как правило, это фактически смертный приговор — но Павел все еще жив.

Через несколько дней после происшествия экс-жена Павла говорила, что у врачей печальный прогноз — всего 1%, что мужчина выживет.

Уже 1 марта — и Павел жив. Он по прежнему находится в больнице. В каком состоянии — неизвестно, а бывшая жена теперь уже отказывается от комментариев для СМИ.

Она сообщила «Нашей Ниве», что «даст комментарий, если будут хорошие новости». Соответственно, можно сделать вывод, что Баньковский по-прежнему в бессознательном состоянии.

По словам друзей, Павла ввели в искусственную кому при госпитализации и периодически проводят пересадку кожи.

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