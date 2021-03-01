Источник материала: Хартия'97

Брестский правозащитник Владимир Величкин уехал из Беларуси 1 1.03.2021, 19:47

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Владимир Величкин

Правозащитник покинул страну после очередных обысков.

Брестский правозащитник Владимир Величкин уехал из Беларуси, сообщает "Радио Свобода" . Произошло это через три дня после очередных обысков. Еще раньше выехали за границу два его волонтёра.

Величкин говорит, что решение об эмиграции стало для него вынужденным и далось трудно. Правозащитной деятельностью он занимался с 1998 года. За это время на него неоднократно оказывалось давление со стороны властей.

"Сегодня я на вынужденной "дистанции", — рассказывает правозащитник. — Также помогаю всем тем, с кем был в контакте раньше".

Нынешнее место своего пребывания Владимир Величкин раскрывать не стал. Он проходит карантин. В Беларуси у Величкина осталась жена.

"Как только станет известно, что с моим делом, или оно будет закрыто, сразу же вернусь, — продолжает правозащитник. — Я не в том возрасте, чтобы начинать новую жизнь на чужбине".

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