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Брестский правозащитник Владимир Величкин уехал из Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Брестский правозащитник Владимир Величкин уехал из Беларуси
Правозащитник покинул страну после очередных обысков.
Брестский правозащитник Владимир Величкин уехал из Беларуси, сообщает
Величкин говорит, что решение об эмиграции стало для него вынужденным и далось трудно. Правозащитной деятельностью он занимался с 1998 года. За это время на него неоднократно оказывалось давление со стороны властей.
"Сегодня я на вынужденной "дистанции", — рассказывает правозащитник. — Также помогаю всем тем, с кем был в контакте раньше".
Нынешнее место своего пребывания Владимир Величкин раскрывать не стал. Он проходит карантин. В Беларуси у Величкина осталась жена.
"Как только станет известно, что с моим делом, или оно будет закрыто, сразу же вернусь, — продолжает правозащитник. — Я не в том возрасте, чтобы начинать новую жизнь на чужбине".
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Правозащитник покинул страну после очередных обысков.
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