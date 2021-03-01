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Дайджест чрезвычайных происшествий

01.03.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

ЧП на рынке 

Нарушение правил эксплуатации электросети или оборудования -  предварительная версия пожара на рынке Новополоцка. ЧП случилось минувшей ночью. До приезда спасателей сторож самостоятельно пытался погасить пламя огнетушителем, однако стихия взяла свое - мужчина выбежал из горящего здания. Пожар ликвидировали огнеборцы. В результате возгорания были повреждены 8 торговых павильонов. Пострадавших нет. 

В Ветковском районе на пожаре пострадал мужчина

Возгорание случилось глубокой ночью. Пострадавший сам обратился за помощью к медикам. Оказалось, что мужчина временно жил в этом доме, хозяева использовали жилье как сезонное. С термическими ожогами пострадавший был госпитализирован.  Огонь повредил имущество и потолок в доме. Предполагаемая версия ЧП – проблемы с отоплением. 

Последствия отдыха с друзьями

22-летний житель Гомеля, вероятнее всего, сам споткнулся и упал в костер, получив ожоги рук. Утром он обратился за помощью к медикам и был госпитализирован. 
 

Спасли от огня более 100 тонн сена

В Дятловском районе добровольцы и бойцы МЧС предотвратили крупный пожар. Накануне вечером местный житель увидел дым на поле и вызвал спасателей. На ликвидацию возгорания ушло более двух часов, огнем было уничтожено 10 тонн соломы. Но большую часть удалось спасти - для разборки рулонов привлекались работники добровольной пожарной дружины. Предполагаемая причина ЧП - поджог. 

 

 
Теги: Гомель
 
 
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ЧП на рынке  Нарушение правил эксплуатации электросети или оборудования -  предварительная версия пожара на рынке Новополоцка. ЧП случилось минувшей ночью. До...
 
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