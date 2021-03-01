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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крупную партию нелегальных сигарет выявили сотрудники Службы безопасности Украины Крупную партию нелегальных сигарет выявили сотрудники Службы безопасности Украины - табак на сумму больше чем 70 тысяч долларов хотели перевезти в ЕС. Так,...

Крупную партию нелегальных сигарет выявили сотрудники Службы безопасности Украины - табак на сумму больше чем 70 тысяч долларов хотели перевезти в ЕС. Так, оперативники СБУ получили информацию, что несколько жителей Закарпатской области планируют организовать канал незаконной переправки сигарет в страны Евросоюза. Перевозить подакцизную продукцию они планировали на микроавтобусе одного из сообщников. Свой товар подельники хранили на территории склада - всего изъято почти 60 тысяч пачек, изготовленных в Днепропетровской области. Организаторам схемы грозит уголовная статья. На товар наложен арест.