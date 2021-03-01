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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Мозыре 60-летний местный житель решил подзаработать на продаже насвая В Мозыре 60-летний местный житель решил подзаработать на продаже так называемого насвая. На незадачливого предпринимателя вышли оперативники наркоконтроля...

В Мозыре 60-летний местный житель решил подзаработать на продаже так называемого насвая. На незадачливого предпринимателя вышли оперативники наркоконтроля совместно с коллегами из уголовного розыска. В гараже фигуранта правоохранители нашли почти 10 килограммов некурительного табачного изделия. Товар предназначался для продажи, говорят в МВД. В отношении владельца насвая составили административный протокол - ему грозит от крупного штрафа до ареста.