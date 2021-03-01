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Двое подростков задержаны за распространение наркотиков в Витебске

01.03.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Первым в поле зрения оперативников попал 16-летний житель областного центра. По поступившим в милицию данным, он недавно устроился работать закладчиком. Позже выяснилось, что подозреваемый не только сам активно занимается криминальным бизнесом, но и втянул в него свою 17-летнюю знакомую. Как рассказали в МВД, молодые люди во время прогулок делали тайники. Во время очередной вылазки за крупной партией наркотиков в один из парков областного центра они и были задержаны. 
 
 
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Первым в поле зрения оперативников попал 16-летний житель областного центра. По поступившим в милицию данным, он недавно устроился работать закладчиком. Позже...
 
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