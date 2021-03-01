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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двое подростков задержаны за распространение наркотиков в Витебске Первым в поле зрения оперативников попал 16-летний житель областного центра. По поступившим в милицию данным, он недавно устроился работать закладчиком. Позже...

Первым в поле зрения оперативников попал 16-летний житель областного центра. По поступившим в милицию данным, он недавно устроился работать закладчиком. Позже выяснилось, что подозреваемый не только сам активно занимается криминальным бизнесом, но и втянул в него свою 17-летнюю знакомую. Как рассказали в МВД, молодые люди во время прогулок делали тайники. Во время очередной вылазки за крупной партией наркотиков в один из парков областного центра они и были задержаны.