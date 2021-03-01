Рыбаки выходят на лед даже при плюсовой температуре. Одного сегодня вытащили в Чижовке

Источник материала: Onliner

В понедельник утром в МЧС позвонил очевидец с сообщением о тонущем человеке на акватории Чижовского водохранилища. Как выяснили спасатели на месте, в 50 метрах от берега в промоине находился мужчина в спасательном жилете, который самостоятельно не смог выбраться на берег. Утверждают, что мужчина рыбачил.

При помощи спасательной доски сотрудники МЧС добрались до пострадавшего, извлекли его из воды. Мужчину доставили на берег и передали медикам. После осмотра работниками скорой медпомощи пострадавшего госпитализировали с общим переохлаждением. Спасатели сняли видео о процессе.