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Рыбаки выходят на лед даже при плюсовой температуре. Одного сегодня вытащили в Чижовке
Источник материала: Onliner
В понедельник утром в МЧС позвонил очевидец с сообщением о тонущем человеке на акватории Чижовского водохранилища. Как выяснили спасатели на месте, в 50 метрах от берега в промоине находился мужчина в спасательном жилете, который самостоятельно не смог выбраться на берег. Утверждают, что мужчина рыбачил.
При помощи спасательной доски сотрудники МЧС добрались до пострадавшего, извлекли его из воды. Мужчину доставили на берег и передали медикам. После осмотра работниками скорой медпомощи пострадавшего госпитализировали с общим переохлаждением. Спасатели сняли видео о процессе.
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В понедельник утром в МЧС позвонил очевидец с сообщением о тонущем человеке на акватории Чижовского водохранилища. Как выяснили спасатели на месте, в 50 метрах от...
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