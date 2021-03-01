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При исполнении: в 2020 году 15 журналистов прошли по "уголовке", задержаны почти 500. Ранены- 3

01.03.2021 21:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

2020 год оказался для белорусских медиа самым тяжелым за все время мониторинга ситуации в сфере СМИ, 15 представителей СМИ стали фигурантами уголовных дел, задержаны почти 500, а трое получили огнестрельные ранения. Об этом говорится в отчете Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ)

При исполнении: в 2020 году 15 журналистов прошли по "уголовке", задержаны почти 500. Ранены- 3
 Об этом говорится в отчете Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), опубликованном в понедельник.
"За год под уголовным преследованием оказались 15 представителей медиа, 9 из которых к началу 2021 года оставались под стражей", - говорится в докладе.

Наибольший резонанс вызвали уголовные дела против журналисток телеканала "Белсат" Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой за проведение стрима с массовой акции в память о погибшем Романе Бондаренко на так называемой площади Перемен, а также журналистки портала TUT.by Екатерины Борисевич, которую обвинили в разглашении врачебной тайны (она обнародовала данные медосвидетельствования Бондаренко, согласно которым он был трезв, хотя власти утверждали обратное).


Дарья Чульцова и Екатерина Андреева получили по два года лишения свободы. Суд над Екатериной Борисевич продолжается.

Также в конце 2020 года было возбуждено уголовное дело против медиаменеджеров и журналистов "Пресс-клуба", а также сотрудничавшей с ними экс-журналистки Белтелерадиокомпании Ксении Луцкиной. Им вменяют в вину нарушения налогового законодательства, пишет interfax.by

"Количество атак на журналистов, блогеров и СМИ резко возросло. Власти пытались воспрепятствовать распространению информации о COVID-19 в стране и о политическом и правовом кризисе, связанном с президентскими выборами", - отмечает БАЖ.

"В Минске было зафиксировано три случая применения огнестрельного оружия в отношении журналисток во время их работы на акциях протеста, в результате чего они получили ранения", - отмечает БАЖ.

 Катерина Борисевич

Абсолютное большинство атак было связано с освещением президентских выборов, прошедших в августе 2020 года, и последовавшими за этим массовыми протестными акциями. В прошлом году были задержаны почти 500 представителей СМИ – это больше, чем за шесть предыдущих лет. 

"Наиболее массовым типом нарушения прав журналистов стали их задержания. БАЖ зафиксировал 481 задержание за год, что более чем в два раза больше, чем за шесть предыдущих лет, вместе взятых", - говорится в докладе.

Ранее рекордным на задержания журналистов был был поствыборный 2011 год - 167 задержаний. Для сравнения, почти столько же (160) задержаний произошло в августе минувшего года.
 
Теги: Минск
 
 
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2020 год оказался для белорусских медиа самым тяжелым за все время мониторинга ситуации в сфере СМИ, 15 представителей СМИ стали фигурантами уголовных дел, задержаны...
 
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