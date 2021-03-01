ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Удача фотомастера: на Муховце сняли редкую для Беларуси утку - синьгу

01.03.2021 21:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Брестскому фотобердеру Виталию Некрашевичу удалось запечатлеть на набережной реки Мухавец редкую для наших мест уточку - синьгу, сообщает областная газета "Заря" в понедельник.



Искал лутка, но его долго не было. Были –  хохлатая чернеть, чомга, крохали, чайки, лысухи ходили по снегу, камышницы. Потом я пошел на другую сторону набережной и вдруг заметил необычную уточку вдалеке – стал ее снимать. Я думал, что эта самка красноголового нырка, только темнее. Дома не стал обрабатывать фото. На следующий день только заметил, что сфотографировал синьгу", – процитировало издание Некрашевича.

Синьга – одна из наиболее редких северных уток, которые летят через Беларусь во время миграции или изредка зимуют в нашей стране. В "Ахове птушак Бацькаўшчыны" отмечают, что сейчас за этой птицей можно понаблюдать в Бресте

Она ныряет в поисках еды и плавает среди уток-крякв, лебедей-шипунов, лысух на набережной Мухавца.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестскому фотобердеру Виталию Некрашевичу удалось запечатлеть на набережной реки Мухавец редкую для наших мест уточку - синьгу, сообщает областная газета "Заря"...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пашинян предложил досрочные выборы в Армении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by