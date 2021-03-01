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Удача фотомастера: на Муховце сняли редкую для Беларуси утку - синьгу
Источник материала: Партизан
Брестскому фотобердеру Виталию Некрашевичу удалось запечатлеть на набережной реки Мухавец редкую для наших мест уточку - синьгу,
Искал лутка, но его долго не было. Были – хохлатая чернеть, чомга, крохали, чайки, лысухи ходили по снегу, камышницы. Потом я пошел на другую сторону набережной и вдруг заметил необычную уточку вдалеке – стал ее снимать. Я думал, что эта самка красноголового нырка, только темнее. Дома не стал обрабатывать фото. На следующий день только заметил, что сфотографировал синьгу", – процитировало издание Некрашевича.
Синьга – одна из наиболее редких северных уток, которые летят через Беларусь во время миграции или изредка зимуют в нашей стране. В "Ахове птушак Бацькаўшчыны" отмечают, что сейчас за этой птицей можно понаблюдать в Бресте.
Она ныряет в поисках еды и плавает среди уток-крякв, лебедей-шипунов, лысух на набережной Мухавца.
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Брестскому фотобердеру Виталию Некрашевичу удалось запечатлеть на набережной реки Мухавец редкую для наших мест уточку - синьгу, сообщает областная газета "Заря"...
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