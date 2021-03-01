Цены на автомобильное топливо вырастут в пятый раз с начала года

«Белнефтехим» объявил о пятом в нынешнем году подорожании автомобильного топлива.





Повышение цен традиционно составит одну копейку, следует из сообщения концерна.

Со 2 марта розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро — 1,75 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,85 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,07 рубля, дизтопливо — 1,85 рубля.

Нынешнее повышение цен концерн «Белнефтехим» никак не прокомментировал.

Ранее цены повышались 20 и 27 января, а также 16 и 23 февраля.

По расчетам Минфина, в 2021 году топливо подорожает на 6%.