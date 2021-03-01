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Новая весна — новые цены на топливо

01.03.2021 21:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Не прошло и десяти дней с последнего изменения цен на топливо, как «Белнефтехим» опять объявляет новые. Соответствующее сообщение появилось буквально за несколько часов до полуночи, когда начнут действовать новые расценки. Изменения классические — плюс одна копеечка.

Со 2 марта 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются, сообщает «Белнефтехим» без уточнения причин. Ранее использовали формулировки «с учетом роста мировых котировок нефти», «реализация ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты». Сегодня просто изменяют.

Со 2 марта розничные цены на моторное топливо на АЗС составят:

АИ-92-К5-Евро — 1,75 руб.,
АИ-95-К5-Евро — 1,85 руб.,
АИ-98-К5-Евро — 2,07 руб.,
ДТ — 1,85 руб.

В предыдущий раз топливо дорожало 23 февраля.

 
 
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Не прошло и десяти дней с последнего изменения цен на топливо, как «Белнефтехим» опять объявляет новые. Соответствующее сообщение появилось буквально за...
 
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