В Беларуси заработал обновленный КоАП

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вступил в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Какие штрафы выросли, а кому наказания смягчат, расскажет корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Административные правонарушения разделили на три группы: проступки, значительные правонарушения и грубые. От этого и будет зависеть размер штрафа. Также в кодексе прописали меры профилактики для несовершеннолетних нарушителей. За незначительный проступок можно получить устное замечание или предупреждение.

Появился и новый вид наказания – общественные работы. Кроме того, ответственность за некоторые правонарушения ужесточили. Например, увеличился штраф за оскорбление должностного лица. Больше придется заплатить и водителям-лихачам. Нетрезвых водителей будут наказывать в зависимости от степени опьянения.

«Изменения, которые в законодательстве будут, в том числе и в КоАПе, призваны урегулировать определенные аспекты жизнедеятельности государства, обеспечить действенную и безусловную защиту интересов общества, прежде всего, а потом уже и государства. И наша работа в этой связи по своей форме никак не поменяется», – отметил заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Геннадий Казакевич.

В кодексе закрепили и максимальные размеры штрафов. Для физлиц это примерно 330 долларов. Но за некоторые нарушения сумма может быть увеличена.

Наказания в виде общественных работ, конфискации и взыскания стоимости может назначить только суд.