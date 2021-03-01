ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси заработал обновленный КоАП

01.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вступил в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Какие штрафы выросли, а кому наказания смягчат, расскажет корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Административные правонарушения разделили на три группы: проступки, значительные правонарушения и грубые. От этого и будет зависеть размер штрафа. Также в кодексе прописали меры профилактики для несовершеннолетних нарушителей. За незначительный проступок можно получить устное замечание или предупреждение.

Появился и новый вид наказания – общественные работы. Кроме того, ответственность за некоторые правонарушения ужесточили. Например, увеличился штраф за оскорбление должностного лица. Больше придется заплатить и водителям-лихачам. Нетрезвых водителей будут наказывать в зависимости от степени опьянения.

«Изменения, которые в законодательстве будут, в том числе и в КоАПе, призваны урегулировать определенные аспекты жизнедеятельности государства, обеспечить действенную и безусловную защиту интересов общества, прежде всего, а потом уже и государства. И наша работа в этой связи по своей форме никак не поменяется», – отметил заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Геннадий Казакевич.

В кодексе закрепили и максимальные размеры штрафов. Для физлиц это примерно 330 долларов. Но за некоторые нарушения сумма может быть увеличена.

Наказания в виде общественных работ, конфискации и взыскания стоимости может назначить только суд.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Административные правонарушения разделили на три группы: проступки, значительные правонарушения и грубые.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Раньше красно-зеленый флаг воспринимался нейтрально, а сейчас он становится символом насилия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by