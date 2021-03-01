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В Беларуси заработал обновленный КоАП
01.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси вступил в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Какие штрафы выросли, а кому наказания смягчат, расскажет корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Административные правонарушения разделили на три группы: проступки, значительные правонарушения и грубые. От этого и будет зависеть размер штрафа. Также в кодексе прописали меры профилактики для несовершеннолетних нарушителей. За незначительный проступок можно получить устное замечание или предупреждение.
Появился и новый вид наказания – общественные работы. Кроме того, ответственность за некоторые правонарушения ужесточили. Например, увеличился штраф за оскорбление должностного лица. Больше придется заплатить и водителям-лихачам. Нетрезвых водителей будут наказывать в зависимости от степени опьянения.
«Изменения, которые в законодательстве будут, в том числе и в КоАПе, призваны урегулировать определенные аспекты жизнедеятельности государства, обеспечить действенную и безусловную защиту интересов общества, прежде всего, а потом уже и государства. И наша работа в этой связи по своей форме никак не поменяется», – отметил заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Геннадий Казакевич.
В кодексе закрепили и максимальные размеры штрафов. Для физлиц это примерно 330 долларов. Но за некоторые нарушения сумма может быть увеличена.
Наказания в виде общественных работ, конфискации и взыскания стоимости может назначить только суд.
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Административные правонарушения разделили на три группы: проступки, значительные правонарушения и грубые.
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