Источник материала: Хартия'97

В Витебске протестующего с онкологией осудили на 3 года и 6 месяцев колонии 1.03.2021, 21:42

Владимир Малаховский в суде

Обвинительный приговор озвучила судья Татьяна Родина.

В Витебске протестующего с онкологией осудили на 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. 54-летнему Владимиру Малаховскому инкриминировали насильственные действия против милиционеров. Прокурор потребовала для Малаховского 6 лет колонии, несмотря на то, что он имеет инвалидность, болеет онкологией и воспитывает двоих несовершеннолетних детей, сообщает viciebskspring.org .

Обвинительный приговор озвучил суд Первомайского района Витебска, судья — Татьяна Родина. Осуждённый должен выплатить в общей сложности 3000 рублей "моральной компенсации" пострадавшим милиционерам — Качихину, Емельянову и Познякову.

Мужчина своей вины не признал.

Процесс над Малаховским проходил практически в закрытом режиме. Например, на прения сторон попала только жена подсудимого.

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