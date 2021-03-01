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В Витебске протестующего с онкологией осудили на 3 года и 6 месяцев колонии

01.03.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Витебске протестующего с онкологией осудили на 3 года и 6 месяцев колонии

  • 1.03.2021, 21:42
В Витебске протестующего с онкологией осудили на 3 года и 6 месяцев колонии
Владимир Малаховский в суде

Обвинительный приговор озвучила судья Татьяна Родина.

В Витебске протестующего с онкологией осудили на 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. 54-летнему Владимиру Малаховскому инкриминировали насильственные действия против милиционеров. Прокурор потребовала для Малаховского 6 лет колонии, несмотря на то, что он имеет инвалидность, болеет онкологией и воспитывает двоих несовершеннолетних детей, сообщает viciebskspring.org.

Обвинительный приговор озвучил суд Первомайского района Витебска, судья — Татьяна Родина. Осуждённый должен выплатить в общей сложности 3000 рублей "моральной компенсации" пострадавшим милиционерам — Качихину, Емельянову и Познякову.

Мужчина своей вины не признал.

Процесс над Малаховским проходил практически в закрытом режиме. Например, на прения сторон попала только жена подсудимого.

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Теги: Витебск
 
 
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Обвинительный приговор озвучила судья Татьяна Родина.
 
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