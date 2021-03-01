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Цены на нефть снижаются

01.03.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Цены на нефть снижаются

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  • 1.03.2021, 21:28
Цены на нефть снижаются

Цена нефти Brent опустилась ниже $64 впервые с 22 февраля.

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 1,2% до $63,65 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:03 по Минску.

В последний раз цена Brent находилась ниже $64 за баррель 22 февраля 2021 года.

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Теги: Минск
 
 
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Цена нефти Brent опустилась ниже $64 впервые с 22 февраля.
 
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