Источник материала: Хартия'97

Цены на нефть снижаются 1 1.03.2021, 21:28

Цена нефти Brent опустилась ниже $64 впервые с 22 февраля.

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 1,2% до $63,65 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:03 по Минску.

В последний раз цена Brent находилась ниже $64 за баррель 22 февраля 2021 года.

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