Источник материала: Хартия'97

Режим Лукашенко обновил базу «тунеядцев» 4 1.03.2021, 21:21

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С мая с «тунеядцев» будут брать по полным тарифам за отопление и газ.

Режим Лукашенко обновил базу не занятых в экономике. В нее попали те, кто не смог подтвердить занятость за 4-й квартал прошлого года. С 1 мая с тех, кто попал в тунеядскую базу и у кого есть в собственности жилье, планируют взимать оплату по полным тарифам за газоснабжение и отопление (сейчас — только за горячую воду). Тем временем чиновники продолжают искать «тунеядцев» и составили план работы на нынешнюю пятилетку, а службы занятости и налоговая намерены «принять исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику города».

Тунеядскую базу обновляют ежеквартально. Чтобы не попасть в обновленную в феврале базу, до 21 января нужно было успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость, пишет tut.by .

Белорусы могут проверить в онлайн-режиме, не включили ли их в эту базу. Сделать это можно на Едином портале электронных услуг. С 20 февраля по 1 марта эта услуга по предоставлению сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике была недоступна, чиновники обновляли базу.

Что нужно сделать, чтобы онлайн посмотреть, включили ли в базу

Чтобы посмотреть на Едином портале электронных услуг, включили ли вас в базу тунеядцев, нужно получить ключ электронной цифровой подписи или уникальный идентификатор, то есть логин и пароль. Они потребуются для ввода в личном электронном кабинете на Едином портале электронных услуг. Получить логин и пароль можно в службе «Одно окно» по месту жительства или подойти в Национальный центр электронных услуг.

После авторизации на Едином портале электронных услуг нужно выбрать в списке доступных услуг категорию «работа и занятость», код услуги — 3.33.03.2 («Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике»).

После этого нужно кликнуть на «заказать», после чего подтвердить свой заказ. После всех этих манипуляций нужно нажать на «получить», после чего появится информация с номером заказа, датой и временем, а также именем того, кто выполнил заказ.

А сколько находят «тунеядцев»

Чиновники по-прежнему не озвучивают, сколько человек в целом по стране находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают «потяжелевшие» жировки. К примеру, в Минске в конце декабря прошлого года насчитали 67 тысяч тунеядцев. В некоторых регионах ранее также озвучивали данные по числу тех, кого включили в базу незанятого в экономике населения. Однако в целом по стране данные не размещаются в открытом доступе.

Ранее чиновники сообщали, что в базе не занятых в экономике в целом по стране числится около 500 тысяч человек. Власти прогнозировали, что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населения, при этом имеет в собственности квартиры. При этом в некоторых районах счета по полным тарифам за подогрев воды никто из включенных в базу не получил, среди них — Браславский, Лиозненский, Малоритский (данные на апрель этого года).

Напомним, после запуска базы не занятых в экономике «обнаружилось много ошибок, начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные, и пенсионеры. Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.

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