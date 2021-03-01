ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия в восемь раз обогнала Евросоюз по темпам роста цен на продукты

01.03.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Россия в восемь раз обогнала Евросоюз по темпам роста цен на продукты

2
  • 1.03.2021, 21:12
Россия в восемь раз обогнала Евросоюз по темпам роста цен на продукты

Не отстает от России по росту цен и Беларусь.

Продовольственная инфляция в России в январе 2021 года составила 8,2% в годовом выражении, в то время как в странах Евросоюза (ЕС) потребительские цены на продукты питания выросли на 1,1%, говорится в материалах Росстата, передает finanz.ru.

По данным Росстата, в целом индекс потребительских цен увеличился в России в январе на 5,2% в годовом выражении и на 0,7% в месячном выражении, в ЕС - на 1,2% в годовом выражении и на 0,3% - в месячном.

Отмечается, что в январе 2021 г. среди рассматриваемых стран наибольший прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в Армении (2,2%), Турции (1,7%), Германии (1,4%), по сравнению с январем предыдущего года - в Турции (15%), Кыргызстане (10,1%) и Беларуси (7,7%).

В январе в большинстве стран Европейского союза наблюдалось повышение потребительских цен на продукты питания. По сравнению с предыдущим месяцем наиболее значительный прирост цен среди стран ЕС на продукты был зафиксирован в Чехии (3%), Германии (2,6%), Польше (2%), отмечает ведомство. «По сравнению с предыдущим месяцем в январе 2021 г. в ЕС наиболее заметно возросли потребительские цены на овощи; масла и жиры; рыбу и морепродукты», - указывают в Росстате.

Отмечается, что в России рост цен на овощи составил 6,3% в месячном выражении, в среднем по ЕС - 3,7%. Овощи более всего подорожали в Чехии (на 10,3%), Германии, Литве, Венгрии, Польше (на 5,5-7,7%); масла и жиры - в Дании (на 12,3%), Эстонии, Чехии, Литве (на 3,1-4,4%).

В России рост цен на рыбу и морепродукты составил 0,8% в месячном выражении, в ЕС - на 1,3%. Цены на рыбу и морепродукты значительнее всего увеличились в Чехии (на 7,2%), Финляндии и Эстонии (на 3,5%).

Цены на фрукты увеличились в России на 2,3% (в среднем по ЕС цены на фрукты не изменились), хлебобулочные изделия и крупы, а также на мясо и мясо- продукты - на 0,6% (в ЕС - на 0,3% и 0,4% соответственно). Молочные изделия, сыры и яйца подорожали в РФ на 0,3% (в странах ЕС - в среднем на 0,5%); масла и жиры - на 0,2% (в ЕС - на 1,6%); сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 0,1% (в странах Европейского Союза - в среднем на 0,7%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая весна — новые цены на топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by