Источник материала: Хартия'97

Завтра в Беларуси снова дорожает бензин 3 1.03.2021, 21:03

Это пятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 2 марта в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 2 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 75 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 85 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 7 копеек, ДТ — 1 рубль 85 копеек.

Это пятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 23 февраля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку. Тогда «Белнефтехим» объяснил это ростом мировых котировок нефти.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.

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