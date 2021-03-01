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CNN: США введут санкции против России на этой неделе

01.03.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

CNN: США введут санкции против России на этой неделе

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  • 1.03.2021, 20:57
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CNN: США введут санкции против России на этой неделе

Введение санкций будет происходить по согласованию с ЕС.

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе объявит о введении санкций в отношении России в связи с отравлением и арестом оппозиционера Алексея Навального. Об этом CNN сообщили два представителя администрации президента.

Источники телеканала отметили, что введение санкций будет происходить по согласованию с Европейским союзом. Меры и точные сроки будут уточнены официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни.

ЕС 2 марта может представить санкционный список российских чиновников, которые ответственны за арест Навального. Об этом сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк. По его информации, в список попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

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Введение санкций будет происходить по согласованию с ЕС.
 
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