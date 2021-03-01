|
Азаренко разгромила россиянку Светлану Кузнецову на турнире в Дохе
Источник материала: Навiны
Белоруска Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира ВТА в Дохе. В матче стартового раунда бывшая первая ракетка мира разгромила россиянку Светлану Кузнецову.
Азаренко оказалась сильнее со счетом 2:6, 3:6.
Белоруска занимает 14-е место, а ее соперница — 39-е.
Следующей соперницей Азаренко станет сильнейшая теннисистка из пары Елена Рыбакина (23) — Лаура Зигемунд (56).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира ВТА в Дохе. В матче стартового раунда бывшая первая ракетка мира разгромила россиянку Светлану Кузнецову....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)