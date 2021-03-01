ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Азаренко разгромила россиянку Светлану Кузнецову на турнире в Дохе 

01.03.2021 22:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белоруска Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира ВТА в Дохе. В матче стартового раунда бывшая первая ракетка мира разгромила россиянку Светлану Кузнецову.

Азаренко оказалась сильнее со счетом 2:6, 3:6.

Белоруска занимает 14-е место, а ее соперница — 39-е.

Следующей соперницей Азаренко станет сильнейшая теннисистка из пары Елена Рыбакина (23) — Лаура Зигемунд (56).

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира ВТА в Дохе. В матче стартового раунда бывшая первая ракетка мира разгромила россиянку Светлану Кузнецову....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске протестующего с онкологией осудили на 3 года и 6 месяцев колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by