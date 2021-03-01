﻿ СК озвучил подробности расследования смертельного ДТП в Витебском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК озвучил подробности расследования смертельного ДТП в Витебском районе

01.03.2021 22:47 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Скорость 165 км/ч, в крови - почти две с половиной промилле - СК озвучил подробности расследования смертельного ДТП в Витебском районе, в котором погибли два человека. Автокатастрофа произошла 11 августа прошлого года. За рулем BMW находился 29-летний мужчина, на трассе "Минск - Витебск"  водитель не справился с управлением, допустил занос, после чего съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП 28-летний и 46-летний пассажиры от полученных повреждений скончались на месте происшествия. По данным следствия, они не были пристегнуты ремнями безопасности. Судебной экспертизой проведен ряд исследований, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела. 
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорость 165 км/ч, в крови - почти две с половиной промилле - СК озвучил подробности расследования смертельного ДТП в Витебском районе, в котором погибли два человека....
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановский о политических приговорах: «Часть из этих осужденных потом сама станет Автуховичами»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by