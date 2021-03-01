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СК озвучил подробности расследования смертельного ДТП в Витебском районе
Источник материала: БTСкорость 165 км/ч, в крови - почти две с половиной промилле - СК озвучил подробности расследования смертельного ДТП в Витебском районе, в котором погибли два человека. Автокатастрофа произошла 11 августа прошлого года. За рулем BMW находился 29-летний мужчина, на трассе "Минск - Витебск" водитель не справился с управлением, допустил занос, после чего съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП 28-летний и 46-летний пассажиры от полученных повреждений скончались на месте происшествия. По данным следствия, они не были пристегнуты ремнями безопасности. Судебной экспертизой проведен ряд исследований, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела.
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Скорость 165 км/ч, в крови - почти две с половиной промилле - СК озвучил подробности расследования смертельного ДТП в Витебском районе, в котором погибли два человека....
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