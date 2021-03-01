ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обнаружен неожиданный эффект от употребления яблок

01.03.2021 22:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Обнаружен неожиданный эффект от употребления яблок
Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Ученые из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний обнаружили неожиданный эффект от употребления яблок. Результаты исследования появились в научном журнале Stem Cell Reports.

Опыты проводились на мышах. Специалисты культивировали стволовые клетки мозга взрослых мышей и добавляли в них содержащиеся в яблоках фитонутриенты. Исследование показало, что высокая концентрация фитонутриентов способствует образованию новых нейронов.

По словам ученых, определенные фитонутриенты положительно влияют на работу органов, в том числе мозга. Выяснилось, что они оказывают на организм тот же эффект, что и физическая активность, которая также стимулирует нейрогенез.

Ранее ученые из Технологического университета австрийского Граца выяснили, что большинство людей неправильно едят яблоки. Исследователи утверждают, что до 90 процентов полезных веществ сосредоточены в сердцевине этого фрукта, и поэтому яблоко желательно съедать вместе с огрызком.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Россиянин полгода прожил с трупом брата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by