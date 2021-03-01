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Россиянин полгода прожил с трупом брата

01.03.2021 22:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Россиянин полгода прожил с трупом брата
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Все это время тело мужчины лежало на полу лицом вниз, сообщает телеканал «360» со ссылкой на полицию.

Как отметили в правоохранительных органах, у россиянина есть расстройства психики. Он рассказывал знакомым, что его брат уехал на заработки, однако соседи долгое время жаловались на запах из квартиры, а недавно тело заметил зашедший в гости друг умершего.

В настоящее время полиция расследует обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Самаре мужчина с инвалидностью 16 месяцев прожил в квартире с трупом матери. В полицию обратился его собутыльник, которого самарчанин пригласил в гости. Выяснилось, что женщина умерла еще в августе 2019 года, однако у сына не было денег на ее похороны, поэтому он просто завернул тело в ковер и оставил его в доме.
 
 
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Житель Уфы полгода прожил с трупом брата в квартире.
 
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