Получающих зарплату «в конвертах» планируют привлекать к административной ответственности

За зарплату в конвертах отвечать должен не только наниматель, но и получающий ее работник. Об этом в эфире «Беларусь 1» заявил глава Комитета госконтроля Василий Герасимов.





По словам Герасимова, работники, которые получают «серые» зарплаты, могут быть привлечены к административной ответственности. При этом, если человек сообщит контролирующим органам о том, что его работодатель платит зарплату в конвертах, он будет освобожден от ответственности.

Он уточнил, что речь идет об административной ответственности.

Над выявлением таких фактов, рассказал Герасимов, КГК работает совместно с МНС.