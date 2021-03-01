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Получающих зарплату «в конвертах» планируют привлекать к административной ответственности
Источник материала: Навiны
За зарплату в конвертах отвечать должен не только наниматель, но и получающий ее работник. Об этом в эфире «Беларусь 1» заявил глава Комитета госконтроля Василий Герасимов.
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Он уточнил, что речь идет об административной ответственности.
Над выявлением таких фактов, рассказал Герасимов, КГК работает совместно с МНС.
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За зарплату в конвертах отвечать должен не только наниматель, но и получающий ее работник. Об этом в эфире «Беларусь 1» заявил глава Комитета госконтроля Василий...
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