ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Проскочил перекресток на запрещающий сигнал светофора: на проспекте Независимости ДТП с участием трех авто

02.03.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На проспекте Независимости произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробности сообщает пресс-служба ГАИ.


По предварительной информации, в понедельник вечером водитель автомобиля-такси Geely двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Калинина в направлении улицы Дорошевича. Проезжая перекресток с Сурганова на запрещающий сигнал светофора, он столкнулся с Ford, который двигался в направлении улицы Якуба Колоса. От удара Geely отбросило вправо, на маршрутное такси Mercedes, а Ford вылетел на тротуар.



В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От удара Geely отбросило вправо, на маршрутное такси Mercedes, а Ford вылетел на тротуар.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ціханоўская абумовіла гарантыі Лукашэнку; пэнсіянэрак судзілі за беларускія кнігі. Найважнейшае за 1 сакавіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by