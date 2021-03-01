Проскочил перекресток на запрещающий сигнал светофора: на проспекте Независимости ДТП с участием трех авто

Источник материала: Tut.by

На проспекте Независимости произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробности сообщает пресс-служба ГАИ.





По предварительной информации, в понедельник вечером водитель автомобиля-такси Geely двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Калинина в направлении улицы Дорошевича. Проезжая перекресток с Сурганова на запрещающий сигнал светофора, он столкнулся с Ford, который двигался в направлении улицы Якуба Колоса. От удара Geely отбросило вправо, на маршрутное такси Mercedes, а Ford вылетел на тротуар.









В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

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