|
Проскочил перекресток на запрещающий сигнал светофора: на проспекте Независимости ДТП с участием трех авто
Источник материала: Tut.by
На проспекте Независимости произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробности
По предварительной информации, в понедельник вечером водитель автомобиля-такси Geely двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Калинина в направлении улицы Дорошевича. Проезжая перекресток с Сурганова на запрещающий сигнал светофора, он столкнулся с Ford, который двигался в направлении улицы Якуба Колоса. От удара Geely отбросило вправо, на маршрутное такси Mercedes, а Ford вылетел на тротуар.
В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проскочил перекресток на запрещающий сигнал светофора: на проспекте Независимости ДТП с участием трех авто
От удара Geely отбросило вправо, на маршрутное такси Mercedes, а Ford вылетел на тротуар.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)