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Получающих зарплату «в конвертах» планируют привлекать к административной ответственности

02.03.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За зарплату в конвертах отвечать должен не только наниматель, но и получающий ее работник. Об этом в эфире «Беларусь 1» заявил глава Комитета госконтроля Василий Герасимов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам Герасимова, работники, которые получают «серые» зарплаты, могут быть привлечены к административной ответственности. При этом, если человек сообщит контролирующим органам о том, что его работодатель платит зарплату в конвертах, он будет освобожден от ответственности.

Он уточнил, что речь идет об административной ответственности.

Над выявлением таких фактов, рассказал Герасимов, КГК работает совместно с МНС.

Рассмотреть вопрос о введении ответственности за получение зарплат «в конвертах» ранее сегодня на встрече с Герасимовым предложил Александр Лукашенко.

— Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы, — сказал Лукашенко.

 
 
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При этом, если человек сообщит контролирующим органам о том, что его работодатель платит зарплату в конвертах, он будет освобожден от ответственности.
 
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