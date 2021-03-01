Известный аналитик «слил» больше информации про «айфоны» 2021 года

Источник материала: Tut.by

Известный точнейшими прогнозами аналитик Минг-Чи Куо поделился новой порцией информации про грядущие iPhone от компании Apple. Об этом сообщает не менее известное издание 9to5mac .





iPhone 13 и iPhone 13 Pro

Куо пишет: в 2021 году смартфонов от Apple, которые представят во второй половине года — вероятно, в сентябре — все так же будет четыре. При этом диагонали экранов не изменятся , то есть они составят 5,4, 6,1 (два устройства) и 6,7 дюйма.

Аналитик говорит, что информация про отказ от порта Lightning в новинках в пользу USB-C или в целом отказ от портов в пользу беспроводной зарядки — ошибочна. Новинки все так же будут оснащаться привычным разъемом Lightning. Куо также заявил , что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат энергоэффективные LTPO-экраны, которые позволят достичь частоты обновления до 120 Гц. То есть как минимум два телефона Apple этого года оснастят дисплеями ProMotion, как в iPad Pro.

Куо добавляет: «монобровь» для системы датчиков распознавания лиц Face ID во всей четверке аппаратов станет меньше. Это станет «одним из основных изменений в технических характеристиках аппаратов».

Ультраширокоугольные камеры в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max обзаведутся автофокусом, диафрагмой f/1.8, а также шестью линзами. А вот появления сканера отпечатков пальцев Touch ID в смартфонах этого года аналитик не ждет. Во всяком случае пока цепочка поставок не указывает на их имплементацию ни в экраны, ни в клавиши питания телефонов.

В смартфонах iPhone 13 емкость аккумуляторов окажется больше в сравнении с iPhone 12, гаджеты из-за этого станут тяжелее. Датчики LiDAR достанутся только Pro-моделям (противоречит данным других информаторов), для работы в сетях 5G в смартфоны встроят модемы X60M от Qualcomm.

iPhone SE 5G и iPhone 14

Куо предполагает , что в первой половине 2022 года Apple выпустит iPhone SE следующего поколения, который сможет работать в 5G-сетях. Причем форм-фактор устройства с экраном на 4,7 дюйма якобы сохранится. Из нововведений он также ожидает более быстрый процессор. Это идет вразрез с информацией от других источников, говорящих о том, что следующий iPhone SE по дизайну, скорее, станет напоминать нынешний iPhone Xr.

А еще во флагманских смартфонах 2022 года (предположительно, iPhone 14) Apple якобы собирается отказаться от «моноброви» для Face ID, по крайней мере, в нескольких моделях — ей на смену придут вырезы в форме кругов, как в нынешних флагманах Samsung. При этом Куо не уточняет, сохранится ли Face ID в каком-либо виде либо его заменят чем-то другим. Наконец, в 2023 году производитель может решиться на выпуск устройства и вовсе без каких-либо вырезов в дисплее.

8-дюймовый сгибающийся iPhone

Наконец, Куо заявляет : первый смартфон Apple со сгибающимся экраном диагональю в 7,5−8 дюймов выйдет не раньше 2023 года. Ранее о работе в Apple над подобным устройством говорили и в Bloomberg. Правда, агентство не обозначало сроки появления коммерческих версий девайса.