|
Известный аналитик «слил» больше информации про «айфоны» 2021 года
Источник материала: Tut.by
Известный точнейшими прогнозами аналитик Минг-Чи Куо поделился новой порцией информации про грядущие iPhone от компании Apple. Об этом сообщает не менее известное издание
iPhone 13 и iPhone 13 Pro
Куо пишет: в 2021 году смартфонов от Apple, которые представят во второй половине года — вероятно, в сентябре — все так же будет четыре. При этом диагонали экранов
Аналитик говорит, что информация про отказ от порта Lightning в новинках в пользу USB-C или в целом отказ от портов в пользу беспроводной зарядки — ошибочна. Новинки все так же будут оснащаться привычным разъемом Lightning. Куо также
Куо добавляет: «монобровь» для системы датчиков распознавания лиц Face ID во всей четверке аппаратов станет меньше. Это станет «одним из основных изменений в технических характеристиках аппаратов».
Ультраширокоугольные камеры в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max обзаведутся автофокусом, диафрагмой f/1.8, а также шестью линзами. А вот появления сканера отпечатков пальцев Touch ID в смартфонах этого года аналитик не ждет. Во всяком случае пока цепочка поставок не указывает на их имплементацию ни в экраны, ни в клавиши питания телефонов.
В смартфонах iPhone 13 емкость аккумуляторов окажется больше в сравнении с iPhone 12, гаджеты из-за этого станут тяжелее. Датчики LiDAR достанутся только Pro-моделям (противоречит данным других информаторов), для работы в сетях 5G в смартфоны встроят модемы X60M от Qualcomm.
iPhone SE 5G и iPhone 14
Куо
А еще во флагманских смартфонах 2022 года (предположительно, iPhone 14) Apple якобы собирается отказаться от «моноброви» для Face ID, по крайней мере, в нескольких моделях — ей на смену придут вырезы в форме кругов, как в нынешних флагманах Samsung. При этом Куо не уточняет, сохранится ли Face ID в каком-либо виде либо его заменят чем-то другим. Наконец, в 2023 году производитель
8-дюймовый сгибающийся iPhone
Наконец, Куо
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устройства, вероятно, представят в сентябре этого года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)