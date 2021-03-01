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Как белорусы протестовали 1 марта
Источник материала: Хартия'97
Как белорусы протестовали 1 марта
Протесты в стране продолжаются 205-й день.
В Беларуси продолжаются акции протесты.
В Минских «Шариках» появились тумбы с плакатами.
Дзержинск вышел на традиционную акцию с флагами.
В Серебрянке появился новый стрит-арт.
Акции прошли в Зеленом Лугу, Шабанах, и «Шариках».
Гомельчане также вышли на акцию.
Жители Березовки вышли в поддержку осужденного журналиста.
Акции прошли и за рубежом: в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Протесты в стране продолжаются 205-й день.
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