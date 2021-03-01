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Я иду до конца!
Источник материала: Хартия'97
Я иду до конца!
Белорус изменил свою привычную жизнь, чтобы конец режима наступил быстрее.
Читатель телеграм-канала
«Я иду до конца!⠀
Я по максимуму не покупаю белорусские продукты, пользуюсь крамой и белсканом.
Я не покупаю белорусскую и российскую бытовую химию. Кто ищет, тот без проблем найдет турецкое мыло, польский фейри, японский порошок для стирки.
Я не заправляюсь на белорусских заправках.
Я сменил оператора связи с МТС на А1 и оператора интернета с белтелекома на А1.
Я не состою в профсоюзах.
Я не хожу в кино, смотрю фильмы в интернете.
Я не держу деньги на карте.
Я по максимуму покупаю валюту, и не имею вклад в банке.
Я подписываю актуальные петиции, и обязательно прошел протестный опрос голоса.
Я изменил свою привычную жизнь, и полгода следую новым принципам. Я иду 25 марта», - написал белорус.
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Белорус изменил свою привычную жизнь, чтобы конец режима наступил быстрее.
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