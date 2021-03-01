ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент без гарантии

02.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Президент без гарантии

  • Антон Орехъ
  • 1.03.2021, 23:00
  • 2,190
Президент без гарантии
Антон Орехъ

Гарантии действуют только до тех пор, пока у власти находится либо сам гарант, либо его команда.

А вы еще говорите, зачем нужны пожизненные гарантии президенту. А вот затем! Всяко в жизни бывает. Большая власть – это большие соблазны. Саркози этим соблазнам, судя по решению суда, поддался. И важно даже не то, сколько он реально проведет в тюрьме — приговор не самый жестокий. Важно, что это возможно в принципе! Что пост президента – это не просто гуляй, рванина, огромные полномочия и власть с ядерной кнопкой под рукой, а ответственность, которая однажды наступит, если ты вел себя плохо и заигрался в царя. Вопрос, ставший мемом «хотите как во Франции?» в этом смысле имеет четкий ответ: «Конечно, не хотим!».

Французские президенты вообще всегда жили как под колпаком, почти про каждого ходили какие-то сплетни, истории про женщин и прочие виды наслаждений. Так что кого-то из них однажды должны были посадить. У нас (в РФ - прим.) традиция другая. У нас прессу интересует, почему Путин до сих пор не генерал и откуда у него столько сил круглосуточно работать на благо страны. У нас ни одно дело, касающееся президента, не просто не дойдет до приговора – в суде скорее окажется тот, кто посмеет против президента что-то вякнуть.

Я вообще не могу представить себе судью в Российской Федерации, который взялся бы на полном серьезе влезать не только в президентские дела, но и в дела любого хоть немного близкого к президенту человека. Если только не получит специальную команду. У нас само общество не готово задавать вопросы и на чем-то настаивать. Ну, посмотрели фильм про апарт-отель в Геленджике сто сиксилиардов человек – и что? Посплетничали, повозмущались или вовсе сказали, что всё это враки – и никаких последствий у этого и всех прочих расследований не будет. А вот гарантии у нашего президента уже имеются. Эти сани ему приготовили летом, и эту телегу снарядили зимой. Однако всякая медаль имеет как минимум другую сторону. Вот Саркози наломал каких-то французских дров, получил грустный приговор и теперь должен немного отдохнуть в тюрьме, которая во Франции гораздо больше похожа на санаторий, чем наша. Но это не конец света. А вот у нас даже твердые гарантии ничего не гарантируют. Они действуют только до тех пор, пока у власти находится либо сам гарант, либо его команда. Но если ситуация крутанется резче и в Кремль на конях въедут какие-то противоположные товарищи, то все гарантии будут отменены в тот же день. Потому и живем мы при несменяемой десятилетиями власти. Она сама себе является лучшей гарантией, не доверяя никому.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гарантии действуют только до тех пор, пока у власти находится либо сам гарант, либо его команда.
 
Новости дня
Новости разные
 
Получающих зарплату «в конвертах» планируют привлекать к административной ответственности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by