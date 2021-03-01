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Аваков анонсировал появление новых «пленок Медведчука – Суркова»

02.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Аваков анонсировал появление новых «пленок Медведчука – Суркова»

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  • 1.03.2021, 22:35
  • 2,600
Аваков анонсировал появление новых «пленок Медведчука – Суркова»
фото: epa

Разговор нардепа ОПЗЖ и экс-помощника президента РФ – «не последний».

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что вскоре будут обнародованы еще несколько записей разговоров главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова. Об этом он рассказал на канале ТСН.

"Какие-то хорошие люди взяли и опубликовали этот его разговор с Сурковым. Мне, например, известно, что это не последний разговор, там будет еще. Это тоже потихоньку становится прозрачным и ясным", – сказал Аваков.

Он напомнил, что разговор происходил в декабре 2014 года – между боями за Иловайск и за Дебальцево. По мнению Авакова, Медведчук хотел на фоне ситуации на Донбассе вернуться к власти.

Также министр заявил, что Медведчуку помог вернуть политическое влияние пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Петр Алексеевич тогда сделал такой выбор: он попытался обуздать этот механизм. Решил, что на этом его эгоизме он решит какие-то свои проблемы. И дал Медведчуку силу, которой тот не имел. Кем Медведчук был после революции? Где? Нигде", – считает глава МВД.

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Разговор нардепа ОПЗЖ и экс-помощника президента РФ – «не последний».
 
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