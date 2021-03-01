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Польша – лидер по производству литий-ионных батарей для электромобилей

02.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Польша – лидер по производству литий-ионных батарей для электромобилей

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  • 1.03.2021, 22:15
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Польша – лидер по производству литий-ионных батарей для электромобилей
фото с сайта tip.by

До недавнего времени большая часть этих батарей импортировалась из стран Восточной Азии.

Польша является лидером по производству литий-ионных батарей, используемых для производства электромобилей, согласно докладу брюссельской неправительственной организации Transport & Environment. До недавнего времени большая часть этих батарей импортировалась из стран Восточной Азии, передает «Радио Польша».

Уже в этом году европейское производство покроет потребность производителей автомобилей на континенте, а в последующие годы Европа будет экспортером батарей, следует из опубликованного отчета.

Ведущее место Польши в производстве батарей обеспечил расположенный под Вроцлавом завод корейского производителя LG Energy Solution. Когда в конце года завод запустит все производственные мощности, то он станет крупнейшим в мире заводом по производству батарей для электромобилей.

Спрос на батареи в Европе в ближайшие годы будет стремительно расти. Согласно заявлениям инвесторов, большая часть новых мощностей будет создана в Германии, которая уже в 2024 году может обогнать Польшу в этой области. Новые заводы по производству батарей будут создаваться в большинстве европейских стран, в частности, в Венгрии, Норвегии, Швеции и Франции. Появление новых заводов по производству аккумуляторов напрямую связано с ростом производства электромобилей.

Приведет ли это к усилению зависимости от поставок сырья из-за рубежа? По мнению аналитиков Transport & Environment, тенденция будет обратной. Это связано с тем, что большая часть сырья из использованных батарей будет перерабатываться, предполагают аналитики организации.

В настоящее время Европейская комиссия работает над обновлением Директивы «о батарейках и аккумуляторах и отходах батареек и аккумуляторов». Еврокомиссия предлагает к 2030 году перерабатывать 95% меди, никеля и кобальта и 70% лития из использованных батарей.

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До недавнего времени большая часть этих батарей импортировалась из стран Восточной Азии.
 
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