Источник материала: Хартия'97

В первом квартале Беларусь покупает российской нефти меньше запланированного 1 1.03.2021, 22:05

«Транснефть» в марте планирует поставить на НПЗ в Мозыре и Новополоцке лишь 1,24 млн тонн нефти.

Российская трубопроводная монополия «Транснефть» в марте 2021 года планирует поставить на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке 1,24 млн тонн нефти, сообщил журналистам советник Таракана по монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.

В феврале по «трубе» было поставлено в Беларусь 1,08 млн тонн российской нефти. В первом квартале белорусские НПЗ переработают 3,6 млн нефти, передает tut.by .

Согласно индикативным балансам поставки нефти в Беларусь в последние годы находились на уровне в 24 миллиона тонн.

Недавно «Транснефть» журила белорусские власти за то, что те хотели резко повысить ставки на транзит российской нефти, а в качестве одной из причин указывали как раз снижение объемов прокачки.

— Таким образом, именно отказом НПЗ Беларуси [в 2020 году] от загрузки российской нефтью, сопровождаемым замещением нефтью альтернативных поставщиков, и обусловлено общее снижение транспортировки российской нефти по системе магистральных нефтепроводов в направлении ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В этих условиях попытка ОАО «Гомельтранснефть Дружба» компенсировать недополученную из-за снижения объемов транспортировки выручку исключительно за счет российских производителей нефти выглядит неуместной, — говорилось в письме «Транснефти».

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