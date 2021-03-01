ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В первом квартале Беларусь покупает российской нефти меньше запланированного

02.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В первом квартале Беларусь покупает российской нефти меньше запланированного

1
  • 1.03.2021, 22:05
В первом квартале Беларусь покупает российской нефти меньше запланированного

«Транснефть» в марте планирует поставить на НПЗ в Мозыре и Новополоцке лишь 1,24 млн тонн нефти.

Российская трубопроводная монополия «Транснефть» в марте 2021 года планирует поставить на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке 1,24 млн тонн нефти, сообщил журналистам советник Таракана по монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.

В феврале по «трубе» было поставлено в Беларусь 1,08 млн тонн российской нефти. В первом квартале белорусские НПЗ переработают 3,6 млн нефти, передает tut.by.

Согласно индикативным балансам поставки нефти в Беларусь в последние годы находились на уровне в 24 миллиона тонн.

Недавно «Транснефть» журила белорусские власти за то, что те хотели резко повысить ставки на транзит российской нефти, а в качестве одной из причин указывали как раз снижение объемов прокачки.

— Таким образом, именно отказом НПЗ Беларуси [в 2020 году] от загрузки российской нефтью, сопровождаемым замещением нефтью альтернативных поставщиков, и обусловлено общее снижение транспортировки российской нефти по системе магистральных нефтепроводов в направлении ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В этих условиях попытка ОАО «Гомельтранснефть Дружба» компенсировать недополученную из-за снижения объемов транспортировки выручку исключительно за счет российских производителей нефти выглядит неуместной, — говорилось в письме «Транснефти».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Транснефть» в марте планирует поставить на НПЗ в Мозыре и Новополоцке лишь 1,24 млн тонн нефти.
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда легитимность исчерпывается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by