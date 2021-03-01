Источник материала: Хартия'97

Когда легитимность исчерпывается Телеграм-канал «Запретное мнение»

1.03.2021, 21:54

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Фото: EPA

Каддафи тоже вряд ли предполагал, что все закончится «так быстро».

К 2024 году россияне подойдут к ситуации, когда "обнуление" будет возможно лишь через тотальный и уже ничем не прикрытый террор".

В 2024 году у Путина истекает очередной "второй срок подряд".

Даже согласно весьма приукрашенным цифрам "Левада-центра": 41% населения не хочет видеть его во главе государства после 2024 года.

48% опрошенных выступает за продление власти Путина, но за последние 3 года доля таких ответов уменьшилась на 19%, а тех, кто хочет смены президента, стало вдвое больше.

Если динамика станется прежней (а говоря откровенно, пока нет никаких предпосылок для обратного), то уже в следующем году противников очередного срока Путина будет больше, чем согласных с этим.

В целом, понимая, что в Путинской РФ такие пустяки, как мнение людей, власть не интересуют совсем, а нужные результаты любых голосований даже не корректируются, а банально спускаются сверху, соотношение довольных и недовольных решающего значения не имеет.

Проблема в другом.

Любая власть держится на убеждении и принуждении. Убеждение иначе называется легитимностью. Власть легитимна, когда большая часть населения сама признаёт её право быть властью.

Это может быть согласие с её политикой, это может быть отстранённость от политики, это может быть обрёченность ("Мы ничего поделать не можем") — в любом случае каждая из таких стратегий в той или иной мере работает на легитимность власти.

Для всех остальных есть ОМОН, дубинки, аресты, а в отдельных случаях — "Новичок" и пуля.

Когда легитимность исчерпывается, баланс удержания власти неизбежно смещается в строну насилия, террора и принуждения.

То, что это смещение уже происходит, видно невооружённым глазом. И другой стратегии у Кремля не остаётся.

Пропаганда и технологические приёмы вроде сталкивания людей друг с другом по принципу "Разделяй и властвуй", конечно, дают некоторый эффект, но тут как с наркоманией — нужно постоянно повышать дозу, а возвращение "в реал" будет всё более тяжёлым.

По сути, в плане отношения к Путину россияне вернулись к 2014 году. Военный психоз себя исчерпал. Две войны (реально их больше, но медийно освещались война с Украиной и в Сирии) зашли в тупик, новая агрессия уже не даст не то что прежний, но и вообще какой-либо эффект.

Насилие и террор — это билет в один конец. Как любой динамический процесс, они не могут находиться на одном уровне. Насилие должно наращиваться, в противном случае оно перестаёт пугать. Человек свыкается с болью, боль становится привычной, организм как-то под неё подстраивается.

С насилием и террором так же: какое-то время это работает, потом — перестаёт. Страх уходит, а потому нужно поднимать уровень насилия всё выше, что в конце концов упрётся в ресурсный коллапс.

Причём нужно понимать, что Путинская РФ и без того уже в состоянии катастрофы в первую очередь потому, что свободные ресурсы системы исчерпаны, мало того — они убывают, а потому изыскивать ресурс для террора можно только за счёт перераспределения имеющегося, а значит — с каждым разом дополнительно увеличивать недовольство, для купирования которого будет требоваться новый виток насилия.

Всё это будет закручивать спираль туже и туже, итог понятен — сингулярность. Чёрная дыра. Крах. Природа и история в любом конце находят новое начало, но для Путинского режима это будет смерть окончательная и бесповоротная.

Поэтому всё это паллиатив и быстро заканчивается.

Быстро — по историческим меркам, конечно.

В реальной жизни это может продолжаться и год, и пять, но не сильно больше — всё то же исчерпание ресурсной базы.

Собственно, поэтому и важна легитимность, но она убывает, и убывает быстро. К 2024 году мы подойдём в ситуации, когда "обнуление" будет возможно лишь через тотальный и уже ничем неприкрытый террор.

И, кстати, не факт, что россияне в нынешнем виде вообще дотянут до 2024 года. Каддафи тоже вряд ли предполагал, что всё закончится "так быстро".

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