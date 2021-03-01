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Эксперт раскрыл простой способ уснуть за 60 секунд

02.03.2021 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт раскрыл простой способ уснуть за 60 секунд
Эндрю Вейл. Кадр: Daily Mirror
Специалист по интегративной медицине из Университета штата Аризоны, США, раскрыл простой и действенный способ уснуть за 60 секунд. Его рекомендации приводит Daily Mirror.

Эндрю Вейл (Andrew Weil) советует использовать метод «4-7-8», также известный как «расслабленное дыхание». По его словам, глубокое и ритмичное дыхание, которое практикуют индийские йоги во время медитации, всего за минуту помогает человеку отойти ко сну.

«Это лучший метод, который позволяет снова уснуть, если вы проснулись посреди ночи», — говорит эксперт. Согласно методике, нужно в течение четырех секунд медленно вдыхать через нос, затем на семь секунд задерживать дыхание и за восемь секунд плавно выдыхать. Следует повторять эту последовательность, пока не уснешь.

Вейл утверждает, что этот способ помогает не только побороть бессонницу, но и снять накопившееся в теле напряжение. Для достижения лучших результатов он советует выполнять эту практику регулярно. По его словам, ритмично дышать желательно дважды в день, проделывая как минимум четыре круга.
 
 
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