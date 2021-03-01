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Задержан Павел Гаращенко - супруг издателя независимого сайта "Бинокль"

02.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте против Павла Гаращенко — мужа издателя независимого сайта "Бинокль" Дарьи Гаращенко — возбуждено уголовное дело. Павел Горощенко задержан на 72 часа.

"Сегодня у них дома и в офисе фирмы мужа был обыск, — рассказывает Еврорадио главный редактор "Бинокля" Ксения Петрович. — Подробностей и результатов пока нет, муж побывал на допросе и сейчас задержан".



26 января в офис к Гаращенко, который находится рядом с редакцией "Бинокля", приходили силовики. В пределах проверки проводились "осмотры", в том числе и дома. По итогам были изъяты документы, печати, компьютеры, смартфоны, флешки, блокнот. На основании материалов проверки следователи решали, есть ли основания для возбуждения уголовного дела (речь шла о деле "о неуплате налогов в крупном размере").

Сайт и тг-канал "Бинокля" не обновляются с конца января — у редакции нет технической возможности это делать.
 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте против Павла Гаращенко — мужа издателя независимого сайта "Бинокль" Дарьи Гаращенко — возбуждено уголовное дело. Павел Горощенко задержан на 72 часа.
 
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