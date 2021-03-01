рассказывает Еврорадио главный редактор "Бинокля" Ксения Петрович. — Подробностей и результатов пока нет, муж побывал на допросе и сейчас задержан". "Сегодня у них дома и в офисе фирмы мужа был обыск, —Еврорадио главный редактор "Бинокля" Ксения Петрович. — Подробностей и результатов пока нет, муж побывал на допросе и сейчас задержан".













26 января в офис к Гаращенко, который находится рядом с редакцией "Бинокля", приходили силовики. В пределах проверки проводились "осмотры", в том числе и дома. По итогам были изъяты документы, печати, компьютеры, смартфоны, флешки, блокнот. На основании материалов проверки следователи решали, есть ли основания для возбуждения уголовного дела (речь шла о деле "о неуплате налогов в крупном размере").





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